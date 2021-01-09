За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1170 новых случаев Covid-19, 17 человек скончались

В пятницу в Латвии выявлены 1170 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о смерти 17 человек.

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Один умерший был в возрасте от 40 до 45 лет, двое от 55 до 60 лет, трое в возрастной группе 65 - 70 лет, шестеро в группе от 80 до 90 лет и ещё двое в возрасте от 90 до 95 лет.

В сумме проведены 11 338 анализов, доля положительных результатов составила 10,3%.

Всего в Латвии коронавирусом заразились 48 952 человека.

По данным Национальной службы здравоохранения, в пятницу были госпитализированы 148 человек, из них 11 перевезены. Всего в больницах лечатся 1125 пациентов Covid-19, 74 из них в тяжелом состоянии.

Выписаны 162 человека, в том числе 11 перевезены.