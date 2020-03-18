За прошедшие сутки в МИДе зарегистрировалось еще 382 латвийца

За минувшие сутки в консульском регистре зарегистрировались еще 382 латвийца, ожидающих репатриации, сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в социальных сетях.

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В целом на сегодняшний день в консульском регистре зарегистрирован 3231 латвиец, часть из которых уже находятся на пути домой.

Как сообщалось, 13 марта в связи с распространением Covid-19 в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайное положение будет действовать до 14 апреля.

С 17 марта до 14 апреля этого года на время чрезвычайного положения были приостановлены все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом.

С 17 марта введен временный запрет на перемещение людей и транспортных средств через пункты пересечения внешних границ Европейского союза в аэропортах, портах, на железной дороге и автодорогах, а также через пункты пересечения границ, предназначенные для местного приграничного сообщения. Эти ограничения не касаются грузовых перевозок.