За прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев Covid-19
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 12 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 739 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.
РекламаЗакрыть

Тест на Covid-19 за сутки сдали 787 человека, а в целом с начала распространения вируса в Латвии — 36 668 человек.

В больницах находятся 45 пациентов с Covid-19, в том числе за прошедшие сутки госпитализирован один человек. У 40 пациентов, которые находятся в больницах, заболевание средней тяжести, пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Умерли в Латвии пять пациентов с Covid-19, по еще одному случаю ожидается заключение.

Из стационаров выписаны 64 пациента, переболевших Covid-19.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
РекламаЗакрыть

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

33

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Центр профилактики и контроля заболеваний коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form