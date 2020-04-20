За прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 12 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 739 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Тест на Covid-19 за сутки сдали 787 человека, а в целом с начала распространения вируса в Латвии — 36 668 человек.

В больницах находятся 45 пациентов с Covid-19, в том числе за прошедшие сутки госпитализирован один человек. У 40 пациентов, которые находятся в больницах, заболевание средней тяжести, пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Умерли в Латвии пять пациентов с Covid-19, по еще одному случаю ожидается заключение.

Из стационаров выписаны 64 пациента, переболевших Covid-19.