За прошедшие сутки выявлено 9 новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 9 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 748 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Тест на Covid-19 за сутки сдали 1 304 человека, а в целом с начала распространения вируса в Латвии — 37 972 человека.

В больницах находятся 43 пациента с Covid-19, в том числе за прошедшие сутки госпитализированы два человека. У 40 пациентов, которые находятся в больницах, заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Из стационаров выписаны 67 пациентов, переболевших Covid-19.