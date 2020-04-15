За прошедшие сутки выявлено 9 случаев Covid-19; из больниц выписано 44 пациента
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Латвии было выявлено девять новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфицированы 666 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 878 человек, а в целом с начала распространения вируса в Латвии — 29 896 человек.

В больницах находятся 46 пациентов с Covid-19, за последние сутки госпитализировано два человека. У 43 пациентов заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

В целом у восьми пациентов за время распространения Covid-19 болезнь протекала в тяжелой форме. Из больниц выписано 44 пациента.

Как сообщалось, в Латвии скончались пять человек с Covid-19. SPKC ждет заключения патологоанатома о причинах смерти еще двух человек, которые умерли не в больнице.

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