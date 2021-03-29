За прошедшие сутки выявлены 167 новых случаев Covid-19

В воскресенье выявлены 167 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о пяти умерших.

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Двое скончавшихся были в возрасте 60 - 69 лет, трое в возрастной группе 80 - 89 лет.

Всего за сутки проведены 3517 анализов, доля положительных результатов составила 4,7%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 379,9 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 101 207 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в воскресенье в больницы поступил 51 пациент с Covid-19, в том числе один перевезен. Всего в стационарах лечатся 728 пациентов, из них 95 в тяжелом состоянии.