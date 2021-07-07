За прошедшие сутки выявлены 48 новых случаев Covid-19, скончались три человека
Foto: LETA

Во вторник в Латвии выявлены 48 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о трех смертях.

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Один умерший был в возрасте от 40 до 49 лет, ещё один в возрасте от 50 до 59 лет, а третий скончавшийся был в возрастной группе 80 - 89 лет.

Всего за сутки проведены 6891 анализ на Covid-19, доля положительных результатов - 0,7%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 35,4 случаев на 100 000 жителей.

Всего с начала эпидемии в Латвии новым коронавирусом заразились 137 474 человек.

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