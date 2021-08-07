За прошедшие сутки выявлены 63 новых случая Covid-19

В пятницу в Латвии выявлены 63 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Новых сообщений о смертях не поступало.

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Всего за сутки проведены 10 240 анализов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,6%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 48,7 случаев на 100 000 жителей.

Всего с начала эпидемии новым коронавирусом заразились 139 347 человек.

Госпитализированы четыре человека, сообщает Национальная служба здравоохранения. Всего в стационарах лечатся 49 пациентов Covid-19, восемь из которых в тяжелом состоянии.