За прошедшие сутки выявлены 733 новых случаев Covid-19
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Во вторник в Латвии выявлены 733 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Получены сообщения о 17 скончавшихся.

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Один умерший был в возрасте от 50 до 59 лет, ещё один в возрасте от 60 до 69 лет, восемь скончавшихся были в возрастной группе 70 - 79 лет, а семеро в возрасте от 80 до 89 лет.

Всего за сутки проведены 18 932 анализов, доля положительных результатов составила 3,9%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 352,5 случая на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 109 088 человек.

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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