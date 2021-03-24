За прошедшие сутки выявлены 776 новых случаев Covid-19, скончались 11 человек

Во вторник в Латвии выявлены 776 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались 11 человек.

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Один умерший был в возрасте от 50 до 59 лет, двое скончавшихся в возрастной группе 60 - 69 лет, ещё двое в группе 70 - 79 лет, пятеро умерших были в возрасте 80 - 89 лет, а один умерший был в возрасте от 90 до 99 лет.

Всего за сутки проведены 16 899 анализов, доля положительных результатов составила 4,6%. Двухнедельный показатель заболеваемости составил 379,2 случаев на 100 000 человек.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 98 870 человек.