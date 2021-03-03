За прошедшие сутки выявлены 919 новых случаев Covid-19, скончались 16 человек
Foto: LETA

Во вторник выявлены 919 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о 16 умерших.

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Один умерший был в возрасте от 30 до 39 лет, двое - в возрастной группе 50 - 59 лет, ещё двое в возрасте от 60 до 69 лет, один скончавшийся был в возрасте от 70 до 79 лет, девять умерших были в возрастной группе 80 - 89 лет, а ещё один умерший в группе 90 - 99 лет.

Всего во вторник проведены 14 339 анализов, доля положительных результатов составила 6,4%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 491,6 случаев на 100 000 человек.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 88 022 человек.

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