За прошедшие сутки выявлены девять новых случаев Covid-19

В четверг были проведены 2040 анализов на ковид и девять результатов оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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По данным ЦПКЗ, четверо больных являются контактными лицами, а ещё четверо вернулись из-за границы - из Италии, Ирландии, Украины и Молдавии. С одним больным связались эпидемиологи.

За сутки в больницы не поступали новые пациенты Covid-19. В стационарах сейчас находятся четыре пациента, один из них в тяжелом состоянии. Выписаны 204 пациента.

С начала эпидемии в Латвии проведены 246 867 анализов, заболели 1375 человек, выздоровели 1163 человека. 34 человека умерли.