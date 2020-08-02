За прошедшие сутки выявлены пять новых случаев Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В субботу были проведены 1354 анализов на коронавирус и пять результатов оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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Согласно информации, находящейся в распоряжении ЦПКЗ, двое заболевших контактировали с человеком, который вернулся из-за границы (страны, где показатель заболеваемости ниже 16) и еще двое - с человеком, которым вернулся из страны, в которой заболеваемость выше 16. В отношении еще одного заболевшего идет эпидемиологическое расследование.

За сутки в больницы не поступали новые больные ковидом. Всего в стационарах находятся четыре человека, все со среднетяжелым ходом болезни. Выписан 191 человек.

С начала эпидемии в Латвии проверены 201 310 человек, из них 1243 оказались больны ковидом, 1052 выздоровели. 32 человека умерли.

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