За прошедшие сутки выявлены семь новых случаев Covid-19

В пятницу были проведены 1448 анализов на коронавирус и семь результатов оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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Согласно информации, находящейся в распоряжении ЦПКЗ, трое больных прибыли в Латвию из-за границы, из них двое - из стран повышенного риска. Трое заболевших были контактными лицами других больных, путь заражения ещё одного пациента выясняется.

За сутки в больницы не поступали новые больные ковидом. Всего в стационарах находятся четыре человека, все со среднетяжелым ходом болезни. Выписан 191 человек.

С начала эпидемии в Латвии проверены 199 956 человек, из них 1238 оказались больны ковидом и 1052 выздоровели. 32 человека умерли.