За прошедшие сутки выявлены семь новых случаев Covid-19
Foto: LETA

В пятницу были проведен 1881 анализ на коронавирус и семь результатов оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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Согласно информации, находящейся в распоряжении эпидемиологов, двое больных прибыли в Латвию из-за границы (Италии и Франции), четверо были контактными лицами других больных, путь заражения еще одного пациента выясняется.

В пятницу одному пациенту с Covid-19 потребовалась госпитализация. Всего в стационарах находятся четыре человека, все со средне-тяжелым ходом болезни. Выписан 198 человек.

С начала эпидемии в Латвии проверены 224 412 человек, из них 1315 оказались больны ковидом и 1087 выздоровели. 32 человека умерли.

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