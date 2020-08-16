За прошедшие сутки выявлены семь новых случаев Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За сутки было проведено 1224 анализ на коронавирус и семь результатов оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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Четверо заболевших контактировали с заболевшим ранее, один вернулся из-за границы, информация о двух остальных выясняется.

Новых госпитализированных нет. Сейчас в больницах находятся четыре пациента, все со среднетяжелым течением болезни. Выписано 198 человек.

В пятницу также было семь новых заболевших и один госпитализированный.

С начала эпидемии в Латвии проверены 225 636 человек, из них 1322 оказались больны коронавирусом и 1087 выздоровели. 32 человека умерли.

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