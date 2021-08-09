За прошлую неделю почти на 25% возросла заболеваемость Covid-19 в Латвии

Со 2 по 8 августа число обнаруженных случаев Covid-19 возросло на 24,9% по сравнению с предыдущей неделей. Заболеваемость продолжает расти среди наиболее активного населения в возрастной групппе от 15 до 49 лет.

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В среднем со 2 по 8 августа в день в сутки тестировали 7 451 человека (ранее — 7 468). В день в среднем обнаруживалось 75 новых случаев заболевания. В среднем в день приходилось госпитализировать 7 пациентов с Covid-19 (неделей ранее — 4). В среднем ежедневно в стационарах находится по 50 пациентов с коронавирусной инфекцией. .

Среди тех, кому диагноз Covid-19 был поставлен на прошлой неделе, 451 пациент или 86% заболевших не были вакцинированы или не прошли до конца курс вакцинации. Доля привитых среди заболевших на прошлой неделе — 71 человек или 14%. У вакцинированных жителей инфекция Covid-19 обнаруживается в 3,3 раза реже, чем у тех, кто не привился. Это доказывает сравнение интенсивности распространенности заболевания среди тех, кто вакцинировался и среди тех, кто не сделал прививку.

Следует отметить, что с ростом числа вакцинированных жителей будет расти заболеваемость в этой части общества. Однако у вакцинированных людей болезнь обычно протекает легче и гораздо реже требует госпитализации, поэтому соотношение вакцинированных и инфицированных людей всегда следует рассматривать в контексте числа предотвращенных случаев Covid-19 в общей популяции.

Средний кумулятивный показатель заболеваемости в Европе составлял 214,3 случая на 100 000 жителей (неделей ранее — 200,4). Наблюдается тенденция стабилизации. В Латвии этот показатель возрос до 38,8 случаев на 100 000 жителей (ранее — 30,5).

На прошлой неделе был зафиксирован 71 привозной случай Covid-19.

С 28 июня до 8 августа чаще всего в Латвию ввозили коронавирусную инфекцию из Турции (56 случаев), России (46), Испании (41), Великобритании (37), Грузии (37), Франции (16) и так далее.