За прошлый год Перевощиков заработал свыше 67 тысяч евро
Foto: LETA

В прошлом году директор отдела анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков заработал 67 271 евро, что примерно на 34% больше, чем в 2020 году, когда он получил 44 530 евро.

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Зарплата Перевощикова как преподавателя Рижского университета им. П.Страдыня в прошлом году составляла 7635 евро, а как директора Департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний SPKC – 59 636 евро, указывается в годовой декларации чиновника.

Эксперт также получил пенсию от Агентства государственного социального страхования и гонорар от туристического агентства Estravel Latvia общей суммой в 8456 евро. Перевощиков также получил проценты от банка в размере 1,44 евро.

В конце прошлого года сбережения представителя SPKC в Swedbank достигли 4075 евро и 4551 доллар (4423 евро).

Юрий Перевощиков владеет квартирой и земельным участком в Риге, а остальные объекты в Царникавской волости находятся в совместной собственности.

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