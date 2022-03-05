За просмотр запрещенных каналов — штраф до 700 евро

Государственная полиция в сотрудничестве с Национальным Советом электронных средств массовой информации подали законопроект. Он предусматривает административную ответственность за использование нелегальных систем для частных (некоммерческих) целей. Это означает, что административное наказание за использование нелегальных систем и контента может быть применено также и к конечному пользователю. Предусматривается, что наказанием за такое нарушение может стать предупреждение или денежный штраф до 700 евро.

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Цель этих изменений не наказывать людей, а защитить латвийское информационное пространство и самих жителей.

Действующая в настоящее время редакция закона предусматривает, что ответственность, и конкретно — за противоправное производство систем ограниченного доступа, их импортирование, распространение, сдачу в аренду, продажу или отчуждение прочих видов в коммерческих целях, а также за нелегальную установку, оборудование, инсталлирование или использование нелегальных систем в коммерческих целях. За такие нарушения можно применить денежный штраф: к физическому лицу — от 70 до 700 евро, а к юридическому лицу — от 350 до 1400 евро.

Однако на практике пришлось заключить, что этот защитный механизм не обеспечивает достаточной защиты поставщика легальной услуги, потому что для получения услуги по-прежнему используются нелегальные системы. Это приносит убытки создателям, собственникам контента, их представителям и легальным поставщикам услуги. Вместе с тем нарушаются не только права поставщика защищенной услуги, но и, среди прочего, пользователи получают услуги, предоставление которых на территории Латвии запрещено. Например, из-за использования нелегальных систем предоставляется доступ к такой аудиовизуальной услуге, которая, возможно, пропагандирует ненависть и направлена против Латвийского государства, а также содержит дезинформацию, ложные сведения и содержание, направленное против государственной безопасности.

К сожалению, следует признать, что часть жителей Латвии получает разнообразное содержание, используя именно такие нелегальные системы. Тем не менее, констатируется, что потребители нередко не знают, что они пользуются нелегальными системами, а также не информированы о вреде использования нелегальной услуги и возможных последствиях.

Государственная полиция и Национальный Совет электронных средств массовой информации обращают внимание, что предложение о введении административной ответственности за использование нелегальных систем для частных (некоммерческих) целей совершенно определенно не преследует цель наказания жителей. Полиция не будет стучать в каждые двери с протоколом об административном нарушении. Изменения к закону должна быть основана на предупреждении не использовать незаконные системы и оборудование. Однако обращаем внимание, что при получении информации и расследовании преступных деяний нелегальных распространителей в распоряжении полиции также попадает информация и об их клиентах. К тому же, нелегальное оборудование можно обнаружить дистанционно, и не входя в дом.

Основная цель этого законопроекта ориентирована главным образом на укрепление и защиту цифрового пространства страны, а также на содействие укреплению в обществе сознательной и твердой позиции, что установка, оборудование, инсталлирование или использование нелегальных систем для частных целей является противоправным действием.

2 марта этого года на заседании Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам предложение было поддержано в первом чтении, и принято решение о продвижении законопроекта в срочном порядке.

Государственная полиция уже сейчас работает над предотвращением подобных правонарушений. Поэтому правоохранители просят жителей убедиться в том, что они пользуются легальной защищенной услугой и платят за эту услугу легитимному поставщику. В случае если вы констатируете, что плата направляется некоему физическому лицу или подозрительному или несоответствующему юридическому лицу, — это будет первым признаком того, что происходит правонарушение и совсем скоро за использование такой услуги житель как потребитель тоже может быть привлечен к административной ответственности. Государственная полиция обращается с призывом к каждому сообщать о таких правонарушениях по телефону 110 или на адрес э-почты vpdd@vp.gov.lv.