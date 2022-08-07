За регистрацию и осмотр прибывших из Украины питомцев просят 97 тысяч евро

Минземледелия просит из средств на непредвиденные расходы выделить 97 тысяч евро — на оплату услуг ветеринарных врачей, которые проводили обязательные обследования и регистрацию домашних животных, привезенных украинскими беженцами, сообщает Rus.LSM.

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В аннотации к запросу Министерство земледелия напоминает: 19 апреля правительство договорилось, что работы, необходимые для выполнения обязательных требований по здоровью и регистрации животных, прибывших в Латвию с украинскими беженцами, оплатит государство, но в сумме не более 148 500 евро.

С 24 февраля до 31 мая латвийские ветеринары обеспечили выполнение соответствующих требований в отношении 2382 домашних питомцев. Кроме того, в регистр Центра сельскохозяйственных данных внесли информацию о 719 собаках, 489 кошках и двух хорьках. (Не все прибывающие в Латвию животные регистрируются: это можно не делать, если владелец письменно заверяет, что собирается незамедлительно отправиться в другую страну и у нас не задержится). А институт BIOR исследовал более 200 образцов на наличие вируса бешенства.

На оплату всех этих уже выполненных работ ведомство просит выделить 97 тысяч евро. Из них почти 78 тысяч пойдут на покрытие счетов, которые ветеринарные практики выставили Продовольственно-ветеринарной службе, 8400 — за регистрацию животных и 10 700 — за исследования BIOR.

Всего с начала года в Латвию через восточную границу въехали около 120 тыс жителей Украины, поскольку через нашу страну проходит едва ли самый безопасный для них путь в Европу.