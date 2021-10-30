За счет смертей немного сократилось число пациентов с Covid-19 в больницах
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В минувшие сутки в больницы страны поступили 186 больных Covid-19, а выписаны 188 пациентов с таким диагнозом. Всего в стационарах сейчас лечатся 1464 "ковидных" пациента.

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Общее число пациентов с Covid-19 в больницах в течение суток снизилось с 1495 до 1464, но это, очевидно, связано со смертями нескольких десятков пациентов. По данным Центра по профилактике и контролю заболеваний, вчера были смерти 39 пациентов с Covid-19, что стало третьим по величине суточным показателем с начала пандемии.

Число госпитализаций вчера также было одним из самых высоких за все время пандемии.

Из пациентов с Covid-19 в больницах у 1272- умеренное течение болезни, а у 192 или 13% — тяжелое течение болезни.

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