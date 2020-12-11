За семь лет Латвия получит более 10 млрд евро в виде грантов ЕС
Foto: AFP/Scanpix

В течение следующих семи лет Латвия получит более 10 млрд евро в виде грантов ЕС, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов.

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"Хотя интенсивная реализация проектов текущего периода планирования фондов ЕС будет продолжаться в следующем и в 2022 году, чтобы до 2023 года Латвия могла получить все финансирование в размере 4,4 млрд евро, 2021 год является первым годом следующего многолетнего бюджета ЕС", — пояснили в Минфине.

Министерство прогнозирует, что в течение следующих семи лет Латвия получит около 10 млрд евро в виде грантов ЕС или помощи, которую Латвии не придется возвращать. В Минфине подчеркнули, что эти средства откроют возможности для развития страны, что позволит более полно реализовать Национальный план развития на 2021-2027 годы.

4,24 млрд евро Латвия получит из Фонда сплочения, 3,4 млрд евро — для поддержки сельскохозяйственного сектора, около 2 млрд евро — в рамках Механизма восстановления и устойчивости ЕС.

Также из нового Фонда справедливой реструктуризации Латвия получит 191 млн евро. Этот фонд оказывает поддержку регионам и секторам, особенно затронутым постепенным отказом от использования фоссильных ресурсов.

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