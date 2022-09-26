За серию поджогов машин в Риге задержана женщина

В сентябре в Риге на улицах Экспорта, Аусекля и Рупниецибас были зафиксированы поджоги машин. В ходе расследования, сотрудники Государственной полиции в ночь на понедельник, 26 сентября задержали подозреваемую - женщину 1961 г.р.

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Подозреваемая не имеет определенного места жительства и ранее уже были судима за хулиганские выходки.

По имеющейся в распоряжении полиции информации, женщина связана, по крайней мере, с поджогом четырех автомобилей, которые произошли 8, 21, 23 и 25 сентября. В то же время стоит отметить, что в последнее время в этих краях были зафиксированы и другие случаи горения машин и полиция проверяет причастность задержанной также к этим случаям.

В ходе следствия предстоит выяснить, зачем мотивы и обстоятельства случившегося.

По факту начато несколько уголовных процессов по части второй статьи 185-й Криминального закона - за умышленную порчу чужого имущества путем поджога. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Решается вопрос о мере пресечения.

Полиция выражает благодарность жителям, в том числе сотрудникам находящихся поблизости предприятий, которые оказали существенную помощь, поделившись записями с камер видеонаблюдения и предоставив другу важную информацию.