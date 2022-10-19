"За стабильность!" просит СГБ расследовать утечку классифицированной информации

Партия "За стабильность!" обратилась в Службу государственной безопасности (СГБ) с просьбой расследовать, как классифицированная информация о членах партии, избранных в 14-й Сейм, попала в СМИ. Об этом заявил лидер партии Алексей Росликов.

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Он отметил, что процесс формирования правительства застопорился, и у партии есть основания полагать, что коалиционные партии пытаются сохранить старый порядок. "За стабильность!" считает, что эти партии пытаются заставить так называемую оппозицию голосовать в их пользу.

"За стабильность!" в своем заявлении СГБ просит проверить процессы, которые происходили вокруг партии за последние две недели. В партии считают, что высокопоставленные полицейские глубоко вовлечены в политические процессы и своими действиями пытаются повлиять на партию.

"Сейчас хорошо видно, что в СМИ просачивается, например, классифицированная информация — из баз данных о конкретных лицах, и руководство Госполиции не обращает на это внимания. Как эта информация туда попала и почему Госполиция не инициировала расследование?" — спрашивает Росликов.

Росликов утверждает, что Госполиция пытается захватить власть над законодательным органом, тем самым ставя под угрозу безопасность государства.

Поэтому партия надеется, что СГБ развеет опасения, использует все возможные инструменты для расследования того, как неразглашаемая информация о тех или иных будущих депутатах попала в СМИ, поскольку это является уголовным преступлением. Такая информация просочилась о Глории Гревцовой и еще одном депутате, имя которого Росликов не назвал, но, скорее всего, речь идет о Дмитрии Коваленко.

"В данный момент мы ясно видим, что одна правящая партия, а может быть, и отдельные люди пытаются показать, что, если у них будет свой прокурор и свой главный полицейский, то они могут заставить любого законно избранного депутата работать так, как хочется им", — сказал Росликов.

Росликов также утверждает, что Центральная избирательная комиссия допустила разглашение данных из личной переписки.

Лидер партии заявил, что депутаты могут защищать свою честь и достоинство в том числе и в суде, и пока никто из избранных в Сейм представителей партии "За стабильность!" не собирается слагать мандат.