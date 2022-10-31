"За стабильность" выдвинет Росликова на должность председателя Сейма

Избранная в Сейм политическая партия "За стабильность!" выдвинет на должность председателя парламента своего лидера Алексея Росликова, сообщили агентству LETA в партии.

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Представители "За стабильность!" считают, что президиуму Сейма не хватает политики сплочения. "Парламент — это место, где представлены все политические силы и разные политические взгляды. Народ Латвии сделал свой выбор, поэтому искусственно ограничивать и объединяться против кого-то в стенах парламента — антигосударственно", — заявила партия.

"За стабильность!" считает, что в президиуме Сейма должны быть представлены все политические силы — это было бы демократично и справедливо по отношению ко всем жителям Латвии.

Как сообщалось, реагируя на заявления представителей других партий о том, что представители партии "За стабильность!" не должны входить в президиум Сейма, Росликов заявил, что ему абсолютно все равно, какие партии представлены в парламенте, главное, чтобы работа была эффективной.

"За стабильность!" получила в 14-м Сейме 11 мандатов.