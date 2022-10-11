За сутки 985 новых случаев Covid-19, получены сведения о шести умерших (ОБНОВЛЕНО)

За минувшие сутки подтверждено 985 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти шести пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Вчера проведено 4896 тестов на Covid-19, из них 20,1% были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 сократился с 772,8 до 759,6 случая на 100 000 человек.

Получены сообщения о смерти шести человек, зараженных коронавирусом, в возрасте от 70 до 99 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 6019 человек, инфицированных Covid-19, лабораторно подтвержден 940 131 случай заболевания.