За сутки больше всего зараженных Covid-19 выявлено в Риге и в Валмиерском крае

Из 340 выявленных вчера случаев Covid-19 112 зарегистрированы в Риге, и общее количество случаев в столице за 14 дней составляет 882, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В Валмиерском крае вчера выявлено 15 случаев Covid-19, в Лимбажском, Мадонском и Ропажском краях — по 13, в Елгаве — 11, а в Айзкраукльском, Адажском крае, Даугавпилсе и Марупском крае — по десять.

Наибольшее общее количество заболевших за последние две недели в Риге — 882, Даугавпилсе — 108, Ропажском крае — 105, Гулбенском крае — 94, Мадонском крае — 93, Талсинском крае — 90, Валмиерском крае — 89, Смилтенском крае — 83, Елгаве — 78, Екабпилсском крае — 77, Айзкраукльском крае — 73, Вентспилсе -66, Ливанском крае — 60, Лиепае — 55, в Огрском крае — 51 человек. В Латвии нет ни одного самоуправления, где за последние две недели не было обнаружено ни одного зараженного Covid-19.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей Латвии в настоящее время составляет 147,6 случая. В 14 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в восьми он превышен на 50%. Самый высокий уровень заболеваемости на 100 000 жителей в Ливанском крае, Смилтенском, Гулбенском, Ропажском, Мадонском, Талсинском, Адажском, Айзкраукльском, Балвском краях, Вентспилсе и Валкском крае.