За сутки число новых случаев Covid-19 в Латвии перевалило за тысячу, 19 пациентов скончались

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1036 новых случаев Covid-19, скончались 19 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших один пациент в возрасте от 40 до 49 лет, двое — от 50 до 59 лет, трое — от 60 до 69 лет, четверо — от 70 до 79 лет, восемь — от 80 до 89 лет, один — 90 до 99 лет.

В четверг было сделано 18 511 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 5,6%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 122 545 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей достиг 435,1 случая.