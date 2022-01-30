За сутки число пациентов с Covid-19 в больницах возросло до 809 человек

За минувшие сутки число пациентов в больницах страны увеличилось с 753 до 809 человек, информирует Национальная служба здоровья.

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Госпитализированы в минувшие сутки 88 пациентов, выписаны 22.

Среди пациентов, проходящих лечение в стационарах, у 733 болезнь проходит в среднетяжелой форме, у 76 — в тяжелой.

В субботу министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP!) сообщил в Twitter, что число пациентов в больницах растет "по совершенно разным причинам" — часто у больных обнаруживаются именно сопутствующие диагнозы в то время сам Covid-19 протекает относительно стабильно. Также Павлютс в субботу призвал латвийцев воздержаться от посещения пожилых родственников до конца февраля. Пока при массовой заболеваемости инфицируются в основном молодые люди, и есть опасения, что, когда Covid-19 начнут заражаться люди в возрасте, нагрузка на стационары может возрасти.