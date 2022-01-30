За сутки число пациентов с Covid-19 в больницах возросло до 809 человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За минувшие сутки число пациентов в больницах страны увеличилось с 753 до 809 человек, информирует Национальная служба здоровья.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Госпитализированы в минувшие сутки 88 пациентов, выписаны 22.

Среди пациентов, проходящих лечение в стационарах, у 733 болезнь проходит в среднетяжелой форме, у 76 — в тяжелой.

В субботу министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP!) сообщил в Twitter, что число пациентов в больницах растет "по совершенно разным причинам" — часто у больных обнаруживаются именно сопутствующие диагнозы в то время сам Covid-19 протекает относительно стабильно. Также Павлютс в субботу призвал латвийцев воздержаться от посещения пожилых родственников до конца февраля. Пока при массовой заболеваемости инфицируются в основном молодые люди, и есть опасения, что, когда Covid-19 начнут заражаться люди в возрасте, нагрузка на стационары может возрасти.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
История Анты. Из химика-технолога в ИТ-специалисты
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Чему мы научились, работая удаленно
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Познавай ИТ-профессии. Кто архитектор ИТ-систем и чем занимается системный аналитик
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ