За сутки Covid-19 констатирован у 27 человек: большая часть заразившихся — работники и пациенты центра Mārsnēni

За минувшие сутки выявлено 27 новых случаев Covid-19. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, большая часть заразившихся — 17 человек -— это работники и клиенты центра опеки Mārsnēni в Приекульском крае.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Вчера в Латвии было проведено 1946 тестов на Covid-19. В стационарах лечение проходят 25 человек с Covid-19, у 22 из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц на сегодняшний день выписано 126 человек, переболевших Covid-19, кроме того, 19 заболевших скончались.

На сегодняшний день от инфекции в Латвии вылечились 662 из 997 пациентов, у которых был выявлен новый коронавирус.

Центр предоставляет платные долгосрочные и краткосрочные социальные услуги людям пенсионного возраста, а также инвалидам I и II групп.

В продолжении эпидемиологического расследования в центре социальной помощи было проведено целевое тестирование рабочего персонала и постояльцев.