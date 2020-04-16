За сутки Covid-19 подтвержден у 9 латвийцев; 57 пациентов уже выписаны из стационара

За минувшие сутки в Латвии сделано 1406 тестов на коронавирус, выявлено 9 новых больных Covid-19. Общее число инфицированных в стране на 16 апреля составляет 675 человек, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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45 пациентов находятся в стационаре, у 42 из них болезнь проходит в среднетяжелой форме, у троих — в тяжелой. Всего из стационара на данный момент выписано 57 латвийцев, отмечает SPKC.

Как сообщалось, в Латвии скончались пять человек с Covid-19. SPKC ждет заключения патологоанатома о причинах смерти еще одного человека, который умер не в больнице.

Встречающийся в Латвии вирус SARS-CoV-2, который вызывает Covid-19, ввезен из Китая, Бельгии, Франции и Великобритании, но в генетическом коде вируса выявлен ряд уникальных мутаций, которые пока в мире неизвестны, свидетельствуют результаты исследования ученых, изучающих геном SARS-CoV-2.

Как рассказала агентству LETA научный ассистент Латвийского биомедицинского центра исследований Монта Устинова, ученые исследуют геном вируса в Латвии совместно с диагностическими лабораториями, Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC), компанией Latvia MGI Tech и несколькими институтами.

Проведено исследование 35 образцов вируса. Материал для исследования получен от пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Ученым удалось выявить ряд уникальных мутаций в Латвии, который пока не обнаружен в других странах. Эти данные можно будет использовать для выбора эффективной терапии, а также при вакцинации в будущем.