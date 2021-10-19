За сутки госпитализировано 166 человек с Covid-19
Foto: F64

Количество пациентов с Covid-19 в больницах выросло со 1114 до 1134 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За минувшие сутки госпитализировано 166 пациентов с Covid-19, выписаны 110.

166 больных - это третье самое большое количество госпитализированных за сутки. Еще больше оно было 14 января, когда за сутки в больницы поместили 179 человек.

В настоящее время в больницах находится 1000 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 134 человек - тяжелое.

С начала пандемии в больничном лечении нуждались 16 379 пациента с коронавирусом.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!

Source

LETA

Sharing Options

8

Source

LETA

Tags

Коронавирус Латвия пандемия Covid-19
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Улучшение инфраструктуры марины способствует развитию детско-юношеского парусного спорта
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы