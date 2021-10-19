За сутки госпитализировано 166 человек с Covid-19

Количество пациентов с Covid-19 в больницах выросло со 1114 до 1134 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За минувшие сутки госпитализировано 166 пациентов с Covid-19, выписаны 110.

166 больных - это третье самое большое количество госпитализированных за сутки. Еще больше оно было 14 января, когда за сутки в больницы поместили 179 человек.

В настоящее время в больницах находится 1000 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 134 человек - тяжелое.

С начала пандемии в больничном лечении нуждались 16 379 пациента с коронавирусом.