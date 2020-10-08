За сутки госпитализировано десять пациентов с Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За минувшие сутки госпитализировано десять пациента с Covid-19, сообщает Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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Это крупнейшее до сих пор количество больных Covid-19, госпитализированных за сутки. 6 апреля за сутки было госпитализировано восемь больных, пишет агентство LETA.

По данным Национальной службы здравоохранения, в настоящий момент в стационарах находятся 42 пациента с Сovid-19, у 37 заболевание средней тяжести, пять человек в тяжелом состоянии.

Из больниц выписано 239 пациентов, которые прошли курс лечения.

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