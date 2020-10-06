За сутки госпитализировано шесть пациентов с Covid-19, один человек скончался

За минувшие сутки госпитализировано шесть пациентов с Covid-19, один человек скончался, сообщила в своем микроблоге в Twitter министр здравоохранения Илзе Винькеле.

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По ее словам, в настоящий момент в стационарах находятся 32 пациента с Сovid-19, а 40 человек скончались.

Как сообщила министр, из всех проведенных за прошедшие сутки тестов положительными были 2%, пишет агентство LETA.

Винькеле призвала латвийцев быть ответственными. "О новом коронавирусе мы с весны знаем гораздо больше, и эти знания должны служить для его более эффективного ограничения. Общество в этом играет важную роль. Только запреты не помогут", — подчеркнула глава Минздрава.