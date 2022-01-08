За сутки госпитализированы 74 пациента с Covid-19
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

В пятницу в латвийские больницы поступили 74 пациента с диагнозом Covid-19, выписан 81 человек, а общее число находящихся в стационаре коронавирусных больных - 545 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Из находящихся в стационаре больных Covid-19 у 467 наблюдается заболевание средней степени тяжести, у 78 человек оно протекает в тяжелой форме.

В целом с начала пандемии на лечении в больницах находился 23 921 пациент с коронавирусом.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 1815 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти восьми пациентов с коронавирусом. Из выявленных вчера зараженных Covid-19 — 702 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1113 человек были вакцинированы.

Вчера сделано 10 798 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 16,8%.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов