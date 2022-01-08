За сутки госпитализированы 74 пациента с Covid-19

В пятницу в латвийские больницы поступили 74 пациента с диагнозом Covid-19, выписан 81 человек, а общее число находящихся в стационаре коронавирусных больных - 545 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.

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Из находящихся в стационаре больных Covid-19 у 467 наблюдается заболевание средней степени тяжести, у 78 человек оно протекает в тяжелой форме.

В целом с начала пандемии на лечении в больницах находился 23 921 пациент с коронавирусом.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 1815 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти восьми пациентов с коронавирусом. Из выявленных вчера зараженных Covid-19 — 702 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1113 человек были вакцинированы.

Вчера сделано 10 798 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 16,8%.