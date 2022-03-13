За сутки количество пациентов с Covid-19 в больницах снова перевалило за тысячу

За истекшие сутки количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах увеличилось с 972 до 1048 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
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Вчера госпитализированы 110 пациентов с Covid-19, выписаны 20 человек.
С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 473 человека, что на 55 человек больше, чем днем ранее. Из них у 438 среднетяжелое течение заболевания, состояние 35 человек — тяжелое.
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