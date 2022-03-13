За сутки количество пациентов с Covid-19 в больницах снова перевалило за тысячу
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За истекшие сутки количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах увеличилось с 972 до 1048 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вчера госпитализированы 110 пациентов с Covid-19, выписаны 20 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 473 человека, что на 55 человек больше, чем днем ранее. Из них у 438 среднетяжелое течение заболевания, состояние 35 человек — тяжелое.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя