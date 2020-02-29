За сутки лабораторно проверено наличие коронавируса у 22 человек, заболевших нет
Foto: Пресс-фото

Вчера, 28 февраля, подозрения в заражении коронавирусом Covid-19 лабораторно проверены у 22 человек и ни в одном случае не подтвердились, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

За сутки бригады неотложной помощи выезжали на 19 вызовов, связанных с подозрением на коронавирус. В 15 случаях анализ взят на месте, четырех пациентов доставили в стационар, сообщает глава Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле.

В целом с 29 января в Латвии проведено 87 лабораторных проверок на Covid-19.

Как сообщалось, ранее пациенты с коронавирусом зарегистрированы в Эстонии и в Литве.

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

10

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form