За сутки лабораторно проверено наличие коронавируса у 22 человек, заболевших нет

Вчера, 28 февраля, подозрения в заражении коронавирусом Covid-19 лабораторно проверены у 22 человек и ни в одном случае не подтвердились, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).
За сутки бригады неотложной помощи выезжали на 19 вызовов, связанных с подозрением на коронавирус. В 15 случаях анализ взят на месте, четырех пациентов доставили в стационар, сообщает глава Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле.
В целом с 29 января в Латвии проведено 87 лабораторных проверок на Covid-19.
No 29.01. COVID-19 laboratorisko izmeklējumu skaits kopumā ir 87, no tiem 15 bērni. Šobrīd visi izmeklējumi negatīvi.— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) February 29, 2020
Как сообщалось, ранее пациенты с коронавирусом зарегистрированы в Эстонии и в Литве.