За сутки латвийцы пожертвовали более 260 000 евро на Bayraktar для Украины

За сутки в Латвии было собрано более 260 000 евро на покупку и передачу Украине боевого беспилотника Bayraktar, свидетельствует информация на портале Ziedot.lv.

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Сбор пожертвований начался утром во вторник, 16 августа. К утру среды, 17 августа, средства на покупку боевого дрона пожертвовали более 8000 человек.

Некоторые люди предпочитают указывать в качестве своего имени русскоязычных политиков Латвии. Например, депутат Европейского парламента Татьяна Жданок (РСЛ) в списке указана более 10 раз. В соцсетях жители иронизируют над появлением таких личных имен в рядах жертвователей.

Один из инициаторов сбора пожертвований, музыкант Ралфс Эйландс поделился видеороликом, в котором указал, что с помощью пожертвований на "латвийский байрактар" у жителей страны будет возможность показать свою поддержку Украине в этой жестокой войне, а также "передать привет российским оккупантам" украинскими руками.

Как указано в описании инициативы на Ziedot.lv, Bayraktar TB2 производится в Турции, представляет собой дистанционно управляемый боевой беспилотник или дрон. Латвия — не первая страна, жители которой решили выразить свою поддержку Украине с помощью сбора пожертвования на этот беспилотник. Подобные акции проходили в Польше, Литве, Норвегии и Канаде.

В целом на "латвийский байрактар" необходимо собрать пять миллионов евро.

Министерство обороны также призывает жителей принять участие в акции по закупке боевого дрона.

Aicinām ikvienu turpināt atbalstīt Ukrainu tās cīņā pret Krievijas okupācijas spēkiem! Platformā @ziedot_lv iespējams ziedot līdzekļus kaujas bezpilota lidaparāta "Bayraktar TB2" iegādei un piegādāšanai Ukrainas armijai.https://t.co/VldukYeitP — AizsardzībasMin. (@AizsardzibasMin) August 16, 2022

Министр обороны Артис Пабрикс (AP!) выразил мнение, что данная инициатива является "еще одним убедительным подтверждением того, что Латвия и впредь будет поддерживать Украину для повышения ее обороноспособности в борьбе с Россией".

"Со стороны министерства мы окажем организационную поддержку, согласовав вместе с Ziedot.lv закупку и поставку беспилотного летательного аппарата для украинской армии", — добавил Пабрикс.