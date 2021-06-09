За сутки много новых случаев Covid-19 выявлено в Даугавпилсе, Елгаве и Лиепае
Foto: Pixabay

Треть (32%) от общего числа новых случаев Covid-19 выявлены в Риге, одновременно большое количество новых заболевших зафиксировано в Даугавпилсе, Елгаве и Лиепае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В Риге за минувшие сутки зафиксировано 77 новых случаев Covid-19. За последние две недели в столице заболели 1184 человек.

В Даугавпилсе за сутки положительный тест получили 18 человек, в Елгаве - 13, в Лиепае - 12, а в Тукумском крае - 7. В остальных самоуправлениях число заболевших меньше.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии проведено 12 810 тестов на Covid-19, результаты 244 из них были положительными. Получена информация о пяти скончавшихся.

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