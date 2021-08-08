За сутки на границе Латвии пойманы еще 35 нелегальных мигрантов

За сутки с полудня субботы на границе Латвии было задержано еще 35 иммигрантов из третьих стран, которые пытались незаконно пересечь государственную границу, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне.
Предположительно, большинство этих иммигрантов из Ирака.
Также была перехвачена одна группа из примерно семи нелегальных иммигрантов.
Лица, незаконно пересекшие государственную границу, задерживаются в порядке, установленном законом об иммиграции, и помещаются в центры размещения задержанных иностранцев.
В предыдущие сутки на границе были задержаны 38 граждан третьих стран, которые пытались незаконно пересечь ее.
Оценивая ситуацию в Литве, а также принимая во внимание растущие риски на латвийско-белорусской государственной границе, введено усиленное наблюдение за границей и мобилизованы ресурсы Государственной пограничной охраны и армии для наблюдения за зеленой границей. Поддержку также оказывают четыре эксперта Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.