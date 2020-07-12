За сутки не выявлено новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки сделано 1467 тестов на Covid-19, новых случаев не выявлено, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В целом с начала пандемии в Латвии проведено 168 947 тестов на Covid-19, заболели 1173 человека, 30 умерли. Выздоровели к сегодняшнему дню 1019 человек.

В течение последних суток не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся три человека с новым коронавирусом, у двух пациентов заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, на этой неделе существенно увеличилось количество новых случаев заражения Covid-19. В понедельник и во вторник было зарегистрировано по семь новых случаев, в среду - 13, в четверг - 11. Чтобы ограничить распространение Covid-19 и предотвратить новые вспышки, правительство постановило вновь сократить время работы мест общественного питания.