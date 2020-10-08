За сутки подтверждено 109 новых случаев Covid-19; госпитализировано 10 пациентов (дополнено 17:50)

За минувшие сутки в Латвии подтверждено 109 новых случаев Covid-19, госпитализировано десять пациентов с Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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За прошедшие сутки сделано 4416 тестов на Covid-19, в целом с начала пандемии — 349 237 тестов. Заболевание подтверждено у 2370 человек, 1322 человека уже выздоровели. В настоящее время в активной стадии 939 случаев заболевания.

Это крупнейшее до сих пор количество больных Covid-19, госпитализированных за сутки. 6 апреля за сутки было госпитализировано восемь больных, пишет агентство LETA.

По данным Национальной службы здравоохранения, в настоящий момент в стационарах находятся 42 пациента с Сovid-19, у 37 заболевание средней тяжести, пять человек в тяжелом состоянии.

Из больниц выписано 239 пациентов, которые прошли курс лечения.

По данным ЦПКЗ, трое больных заразились за границей - в Германии, Великобритании и Польше. 65 лиц заразились из известных эпидемиологам источников, а путь заражения 41 человека уточняется.

Отвечая в Twitter на вопрос о том, делает ли Латвия что-то неправильно или эти цифры нужно воспринимать как на новую норму, министр здравоохранения Илзе Винькеле посоветовала взглянуть на ситуацию в других странах Европы. "Жизнь остановилась, школы были закрыты, границы закрыты и так далее. Так больше нельзя и не нужно. Доля позитивных тестов на прошлой неделе составила 1,7%. Самый высокий показатель до этого был на 13-й неделе — 2,9%", — написала министр.