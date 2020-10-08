За сутки подтверждено 109 новых случаев Covid-19; госпитализировано 10 пациентов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Латвии подтверждено 109 новых случаев Covid-19, госпитализировано десять пациента с Covid-19, сообщает Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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За прошедшие сутки сделано 4416 тестов на Covid-19, в целом с начала пандемии — 349 237 тестов. Заболевание подтверждено у 2370 человек, 1322 человека уже выздоровели. В настоящее время в активной стадии 939 случаев заболевания.

Это крупнейшее до сих пор количество больных Covid-19, госпитализированных за сутки. 6 апреля за сутки было госпитализировано восемь больных, пишет агентство LETA.

По данным Национальной службы здравоохранения, в настоящий момент в стационарах находятся 42 пациента с Сovid-19, у 37 заболевание средней тяжести, пять человек в тяжелом состоянии.

Из больниц выписано 239 пациентов, которые прошли курс лечения.

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