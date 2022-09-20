За сутки подтверждено 1313 новых случаев Covid-19, трое человек скончались

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1313 случаев Covid-19 и поступили сообщения о смерти трех человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии увеличился до 784,0 на 100 000 человек.

За последние сутки поступили сообщения о трех умерших с диагностированным коронавирусом. Умершие входили в категорию 60-69 лет. Один из них был невакцинирован или не прошел полностью курс вакцинации, двое вакцинированы.

В целом с начала пандемии в Латвии лабораторно заболевание подтверждено в 917 595 случаях.