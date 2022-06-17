За сутки подтверждено 206 новых случаев Covid-19
Foto: LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 206 новых случаев Covid-19, умерли два пациента с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 увеличился за сутки с 133,3 до 137,8 случая на 100 тыс. населения.

Вчера проведено 1932 лабораторных теста на Covid-19, из них 10,7% были положительными. Среди зарегистрированных заболевших 93 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 113 были вакцинированы от Covid-19.

С начала пандемии в Латвии скончались 5844 человека, инфицированных Covid-19, а лабораторно заболевание подтверждено у 831 727 человек.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике