За сутки подтверждено 206 новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 206 новых случаев Covid-19, умерли два пациента с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 увеличился за сутки с 133,3 до 137,8 случая на 100 тыс. населения.

Вчера проведено 1932 лабораторных теста на Covid-19, из них 10,7% были положительными. Среди зарегистрированных заболевших 93 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 113 были вакцинированы от Covid-19.

С начала пандемии в Латвии скончались 5844 человека, инфицированных Covid-19, а лабораторно заболевание подтверждено у 831 727 человек.