За сутки подтверждено 393 новых случая Covid-19, скончались двое заболевших

За минувшие сутки в Латвии выявлено 393 новых случая Covid-19, получены сообщения о двух умерших, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Сообщается, что 314 зараженных не были вакцинироваными или не завершили курс вакцинации, а 79 заболевших прошли вакцинацию.

Один умерший входил в возрастную группу 70-79 лет, другой — в группу 80-89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 247 до 257,4 случая на 100 000 населения.

В субботу в Латвии сделано 10 437 тестов на Covid-19.

С начала пандемии в Латвии лабораторно подтверждено 147 193 случая Covid-19.