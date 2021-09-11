За сутки подтверждено 419 новых случаев Covid-19, скончались пятеро заболевших

За минувшие сутки в Латвии выявлено 419 новых случаев Covid-19, получены сообщения о пятерых умерших, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Умершие входили в возрастные группы 60 — 69 лет (трое заболевших), 70-79 лет (один заболевший), 90-99 лет (один заболевший).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 238,4 на 247,0 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии сделано 40 979 тестов на Covid-19

С начала пандемии в Латвии лабораторно подтверждено 146 800 случаев Covid-19.