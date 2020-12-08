В понедельник в Латвии подтверждено 584 новых случая Covid-19, шестнадцать инфицированных скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Двое умерших пациентов входили в возрастную группу 45-55 лет, трое — 55-60 лет, четверо — 65-75 лет, пятеро — 75-85 лет, двое — 85-95 лет.

За прошедшие сутки сделано 9764 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 6%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 22 104 человек.

,

За сутки госпитализировано 143 человека с коронавирусом, а в целом в больницах находятся 709 больных Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

У 667 человек заболевание средней тяжести, 42 человека находятся в тяжелом состоянии.