За сутки подтверждено 612 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека, в больницах — 519 пациентов
Foto: Imago/Scanpix/LETA

В понедельник в Латвии подтверждено 612 новых случаев Covid-19, четыре инфицированных скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Один умерший пациент входил в возрастную группу 45-50 лет, двое — 55-65 лет, один — 90-95 лет.

За прошедшие сутки сделано 7810 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 17 687 человек, выздоровели 1806 пациентов.

На сегодняшний день в больницах находятся 519 больных Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За прошедшие сутки было госпитализировано 63 пациента.

У 480 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, 39 пациентов находится в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц за прошедшие сутки 67 человек, а с начала пандемии — 1371.

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