В среду в Латвии подтверждено 930 новых случаев Covid-19, одиннадцать инфицированных скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
Трое умерших пациентов входили в возрастную группу 55-65 лет, пятеро— 65-75 лет, еще трое — 75-90 лет.
За прошедшие сутки сделано 8670 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,7%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 19 301 человека, выздоровели 1848 человек.
За сутки госпитализировано 92 человека с коронавирусом, а в целом в больницах находятся 552 больных Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
У 503 человек заболевание средней тяжести, 49 человек находятся в тяжелом состоянии.
,